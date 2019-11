Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2019 Kursziel: 14,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning Q3-Zahlen: Deutliche Ergebnisverbesserung über den Erwartungen bringt Jahresziele in komfortable Reichweite SMT Scharf hat gestern seine Q3-Zahlen vorgelegt. Während der Konzernumsatz weitgehend im Rahmen unserer Erwartungen rückläufig war, hat sich die Ergebnissituation gegenüber der Vorjahresbasis noch stärker als antizipiert verbessert, was uns optimistisch auf die Jahresziele des Unternehmens blicken lässt. Diese wurden indes bestätigt. [Tabelle] Umsatz durch gehemmtes Geschäft in China wie erwartet rückläufig: Der Konzernumsatz sank in Q3 mit rund 12,6% auf 16,5 Mio. Euro etwas weniger als von uns erwartet. Der Rückgang ist in erster Linie auf das angespannte Umfeld im für SMT Scharf elementaren chinesischen Markt zurückzuführen (39% Umsatzanteil nach 9M 2019), infolge dessen der regionale Erlös in Q3 um 27,6% auf 5,5 Mio. Euro fiel. Hauptgrund hierfür sind neue Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen von Maschinen im Einsatz unter Tage, die zu substanziellen Produktionsumstellungen und Lieferverzögerungen der Motoren führen. Deutliche Profitabilitätssteigerung über unseren Erwartungen: Ungeachtet der niedrigeren Umsatzbasis ist das EBIT um rund 88,5% auf 1,0 Mio. Euro und damit signifikant stärker als von uns antizipiert gestiegen (MONe: 0,8 Mio. Euro). Auch die Marge konnte folglich auf 6,3% zulegen (Vj.: 2,9%; MONe: 4,9%). Im letzten Jahr wirkten insbesondere eine sehr hohe Materialaufwandsquote von 63,5% (vs. Q3 2019: 45,1%) sowie ein preisaggressives Auftreten zur Gewinnung von Marktanteilen und Projekten für das langfristig margenstarke After-Sales-Geschäft belastend. Diese Faktoren haben sich nun weitgehend aufgelöst. Jahresziele erscheinen gut erreichbar: Mit einem 9M-Resultat von 49,7 Mio. Euro Umsatz und 4,2 Mio. Euro EBIT liegt SMT Scharf im Hinblick auf die Ende Oktober angepassten Jahresziele (Umsatz: 65,0-67,0 Mio. Euro; EBIT: 4,5-5,0 Mio. Euro) u.E. nun klar auf Kurs. Bezogen auf das untere Ende der Guidance impliziert dies für das Schlussquartal einen deutlichen Erlösrückgang von 35,5% und einen EBIT-Rückgang von sogar 81,5% gegenüber der wohlgemerkt sehr starken Vorjahresbasis. Wenngleich die Zulassungsproblematik in China auch das Q4-Ergebnis belasten dürfte und wir uns angesichts der aktuell geringen Visibilität konservativ in der unteren Hälfte der Prognose positioniert haben, erscheint die Guidance bei einem stabilen Jahresausklang nun auch in der oberen Hälfte erreichbar. Fazit: SMT Scharf hat vor allem ergebnisseitig erfreuliche Q3-Zahlen vorgelegt, die die Jahresziele in komfortable Reichweite bringen. Das Geschäft in China dürfte zwar auch im Schlussquartal und in H1 2020 belastend wirken, jedoch ab H2 2020 auch die Chance für entsprechende Aufholeffekte bieten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,50 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19363.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

