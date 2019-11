Steffen Ruhse übergibt zum 01.01.2020 die Leitung des AXA-Exklusiv-Vertriebes (EVT) an Christiane Schneider, die seit dem 01.01.2019 die AXA Vertriebsdirektion West leitet. Sie arbeitete nach Ausbildung, Studium und Außendiensttätigkeit in vielfältigen Leitungsfunktionen in der Versicherungsbranche.

