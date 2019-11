Deutsche Industrie REIT-AG legt das Volumen für Kapitalerhöhung fest DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Deutsche Industrie REIT-AG legt das Volumen für Kapitalerhöhung fest 14.11.2019 / 11:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Deutsche Industrie REIT-AG legt das Volumen für Kapitalerhöhung fest Rostock, 14. November 2019 - Der Vorstand der Deutsche Industrie-REIT AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben Tag im Rahmen der am 30. Oktober 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung den Umfang der Kapitalerhöhung auf EUR 5.711.242,00 festgelegt. Damit sind 100% der neuen Aktien zum Preis von je EUR 16,25 platziert worden. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich dementsprechend von EUR 23.451.945,00 auf EUR 29.163.187,00 erhöhen. Das öffentliche Bezugsrechtangebot wurde mit insgesamt 1.824.415 neuen Aktien durch Bezug und Mehrbezug durch bestehende Streubesitzaktionäre abgeschlossen. Die Obotritia Capital Group zeichnete 1.184.575 neuen Aktien. Die restlichen neuen Aktien wurden hauptsächlich von großen bis mittelgroßen institutionellen Anlegern aus Großbritannien, Deutschland, BeNeLux und den USA gezeichnet. Der Gesellschaft wird ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 92,8 Mio. zufließen. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung weiterer Akquisitionen verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen. Die Gesellschaft freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen und bedankt sich bei allen bisherigen und neuen Aktionären für ihre Unterstützung. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 18. November 2019 in das Handelsregister eingetragen werden. Die neuen Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie am regulierten Markt an der Börse Berlin zugelassen werden. Das Settlement sowie die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und am regulierten Markt an der Börse Berlin werden voraussichtlich am 21. November 2019 erfolgen. Die ODDO BHF AG handelte als Sole Global Coordinator und die Baader Bank AG sowie die ODDO BHF AG handelten als Joint Bookrunner im Rahmen der Transaktion. Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 (0) 331 740 076 535 Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Bezugsangebots und des von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts. Diese Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem Securities Act oder dem Recht der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß der Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der Vereinigten Staaten ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in andere Jurisdiktionen, in denen das öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und dürfen nicht an "U.S. persons" oder über Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den Vereinigten Staaten versandt werden. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Angebot von Neuen Aktien unternommen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Gesellschaft und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Gesellschaft wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die Gesellschaft macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren. --------------------------------------------------------------------------- 14.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9, DE000A2YNQU1 WKN: A2G9LL, A2GS3T, A2YNQU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 912917 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 912917 14.11.2019 ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9 DE000A2YNQU1 AXC0190 2019-11-14/11:42