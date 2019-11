Hamburg (www.anleihencheck.de) - In China ist die Inflation auf 3,8% YoY gestiegen und widersetzt sich damit scheinbar dem Trend sehr gedämpfter Teuerungsrate im Rest der Welt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Wie komme das? Ein Blick auf die Kernrate der Inflation (ohne Lebensmittel und Energie, nur 0,9%) zeige, dass die Welt in China nicht ganz so anders sei als anderswo. Die Ursache für den deutlichen Anstieg der Gesamtinflation sei der Sprung bei den Fleischpreisen, der durch das in China um sich greifende Afrikanische Schweinefieber ausgelöst worden sei. Schätzungen zufolge sei die Hälfte des Schweinebestandes dieser Seuche zum Opfer gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...