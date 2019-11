++ Wall Street schwächelt nahe Allzeithoch ++ Deutschland entkommt einer Rezession ++ DE30-Bullen bleiben widerstandsfähig ++Der S&P 500 konnte am Mittwoch trotz einiger Rückgänge im Intraday-Handel um 0,1% zulegen. Die neuesten Enthüllungen zum fortlaufenden Handelsstreit hinderten den US-Aktienindex jedoch an der Ausbildung eines neuen Allzeithochs. Berichten zufolge ist China nicht bereit, einer bestimmten Anzahl von Agrarkäufen zuzustimmen, um ein Phase-1-Abkommen abzuschließen. Am ...

