In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Daimler, Tesla, Walt Disney, Netflix, Plug Power, Nordex, Vestas. Der neue Daimler-Chef Ola Källenius stellt heute die neue Strategie des Konzerns vor. Eines wurde schon vorab bekannt: Ein milliardenschweres Sparprogramm mit dem die "Margenerosion" bekämpft werden soll. An der Börse kommt das nicht gut an. Daimler steckt in einem tiefen Dilemma. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Flut an guten Nachrichten bei Tesla, den Streaming-Erfolg von Walt Disney und die Auswirkungen auf Netflix, um den Höhenflug des Brennstoffzellen-Spezialisten Plug Power und um die Frage, auf welche Windenergie-Aktie Anleger setzen sollten: Nordex oder Vestas?