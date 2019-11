Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel hat die Restrukturierungsaufwendungen 2019 im Wesentlichen wegen der Neuausrichtung des Geschäfts in China um 50 Millionen Euro erhöht, wie CFO Carsten Knobel in der Telefonkonferenz mit Journalisten sagte.

Wegen des Geschäfts in China, das im Bereich Beauty Care unter hohen Lagerbeständen leidet, wird laut Knobel im Gesamtjahr die organische Umsatzentwicklung des Segments um 200 Basispunkte und die EBIT-Marge um 100 Basispunkte niedriger ausfallen.

"Wir haben entschieden, in China speziell den Online-Bereich neu auszurichten", so Knobel. Ein Großteil der zusätzlichen Restrukturierungsaufwendungen "geht da rein bzw. ist da hineingegangen", sagte der CFO, der im Januar an die Spitze des Düsseldorfer Konsumgüterkonzerns rückt.

Unter anderem wegen der Verlagerung von Geschäft zu E-Commerce gebe es erhöhte Lagerbestände bei einigen Distributeuren, diese werde man bis Anfang 2020 bereinigen.

Zum einen habe Henkel Maßnahmen ergriffen, um die Transparenz zu erhöhen "bezüglich des Sell-In zu den Distributeuren und des Sell-Out zu den Kunden". Zum anderen habe der Konzern die Zahl der Distributeure "deutlich verringert", so Knobel. Insgesamt habe man die "Professionalität" des Vertriebsmodells in Bezug auf Preisgestaltung und Promotionaktivität sowohl im Online- als auch im Offline-Bereich erhöht, um 2020 besser dazustehen.

Bereinigt um die hohen Lagerbestände in China wäre der Umsatz im Segment Beauty Care im Quartal unverändert zum Vorjahresquartal gewesen, sagte CEO Hans Van Bylen in derselben Telefonkonferenz.

Laut Präsentation sieht Henkel die Restrukturierungsaufwendungen im laufenden Jahr bei 250 Millionen bis 300 Millionen Euro, zu Jahresbeginn hatte der Konsumgüterkonzern hierfür noch 200 bis 250 Millionen Euro angepeilt.

Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt davon unberührt, diese hatte Henkel am Morgen bestätigt. Im Bereich Beauty Care erwartet Henkel eine organische Umsatzentwicklung zwischen einem Rückgang um 2 Prozent und einer Stagnation.

November 14, 2019

