Eisen- und Hüttenwerke AG: Dividende DGAP-Ad-hoc: Eisen- und Hüttenwerke AG / Schlagwort(e): Dividende Eisen- und Hüttenwerke AG: Dividende 14.11.2019 / 12:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Der Vorstand der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft hat am 14. November 2019 beschlossen, der am 13. März 2020 stattfindenden Hauptversammlung vorzuschlagen, eine Dividende von 0,40 Euro je Stückaktie für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu beschließen. Dies ist eine Verringerung von 0,35 Euro je Stückaktie gegenüber dem Vorjahr. Der Aufsichtsrat hat am selben Tage diesem Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung der Gesellschaft zugestimmt. Die Dividende wird bei einer entsprechenden Beschlussfassung der Hauptversammlung am 18. März 2020 ausgezahlt. Der Dividendenrückgang ist im Wesentlichen bedingt durch eine deutliche Margenver-schlechterung beim Beteiligungskreis Rasselstein. Trotz der Einmalerträge im Zusammenhang mit der Veräußerung der Liegenschaften in Neuwied konnte für Rasselstein - wie auch für den Beteiligungskreis Electrical Steel - nur die feste Ausgleichzahlung vereinnahmt werden. Andernach, 14. November 2019 Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft Kontakt: Eisen- und Hüttenwerke AG: Torsten Ratschat Tel.: 02632/30972948 torsten.ratschat@thyssenkrupp.com --------------------------------------------------------------------------- 14.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Eisenund Hüttenwerke AG Koblenzer Straße 141 56626 Andernach Deutschland Telefon: +49-02632-3095-25 Fax: +49-02632-3095-26 E-Mail: ehw@ehw.ag Internet: www.ehw.ag ISIN: DE0005658009 WKN: 565800 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 912925 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 912925 14.11.2019 CET/CEST ISIN DE0005658009 AXC0212 2019-11-14/12:24