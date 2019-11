AMSTERDAM, Niederlande, Nov. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HAProxy Technologies, Anbieter des weltweit schnellsten und am weitesten verbreiteten Systems für Software-Load-Balancing, kündigte auf seiner ersten Anwenderkonferenz die Einführung von HAProxy One an, einer End-to-End-Anwendungsplattform zur Vereinfachung der Komplexität moderner Anwendungsarchitekturen. HAProxy One integriert bestehende Produkte: HAProxy Enterprise und HAProxy ALOHA, und stellt drei neue vor: HAProxy Edge, HAProxy Enterprise Kubernetes Ingress Controller und HAProxy Fusion Control Plan - allesamt angetrieben von dem legendären HAProxy Load Balancer.



HAProxy One bietet erweiterte Sicherheit, Anwendungs- und Inhaltsbeschleunigung sowie Load Balancing mit zentralisierter Kontrolle und Beobachtbarkeit über eine einheitliche Steuerungsebene. Seine leistungsstarken Funktionen reichen vom global verteilten Edge bis hin zu Sidecars innerhalb eines Service Mesh. Sie werden in einer Reihe von Formfaktoren angeboten, von schlüsselfertigen Application Delivery Services bis hin zu reiner Software.

HAProxy One ermöglicht es Ingenieuren, jahrzehntelange(s) HAProxy-Wissen und -Erfahrung auf neue Anwendungsfälle anzuwenden, anstatt gezwungen zu sein, verschiedene Anbieter und Technologien zu integrieren, die die Leistung, Zuverlässigkeit oder Flexibilität beeinträchtigen könnten.

"Wir sind begeistert von der HAProxy One End-to-End Application Delivery Platform", sagt Martin Folkoff, Chief Technologist bei Booz Allen Hamilton. "HAProxy Enterprise ermöglichte es uns, unsere Software-Lastausgleichs- und Web-Anwendungs-Firewall-Schichten zu kombinieren, was unsere Architektur vereinfachte, die Leistung verbesserte und die Kosten gegenüber unserer vorherigen Lösung senkte." Booz Allen Hamilton hat kürzlich eine Mikroservice-Architektur der nächsten Generation für recreation.gov als Teil der IT-Modernisierungsbemühungen des Weißen Hauses implementiert. "Wir planen den Einsatz des HAProxy Enterprise Kubernetes Ingress Controllers, um unsere Anwendungsbereitstellung weiter zu vereinfachen und gleichzeitig die Einhaltung der Bundesvorschriften zu gewährleisten."

In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen an die Anwendungsbereitstellung aufgrund zahlreicher Faktoren rasant entwickelt, darunter die zunehmende Größe und Komplexität von Sicherheitsbedrohungen, die zunehmende Popularität von Public und Private Clouds und die Einführung dynamischer mikroservice-basierter Architekturen. Die Bewältigung dieser neuen Anforderungen erfordert die Zusammenarbeit mit zahlreichen Anbietern von Cloud-, Sicherheits- und Anwendungsbereitstellung, die jeweils unterschiedliche Basistechnologien nutzen, die immer eine erhebliche Komplexität und einen erheblichen Verwaltungsaufwand verursachen.

"Viele Unternehmen investieren in die Erfüllung moderner Anforderungen an die Anwendungsbereitstellung, um dann letztlich von Komplexität und Ineffizienz überwältigt zu werden", so Dujko Radovnikovic, CEO. "HAProxy One basiert auf HAProxy, dem branchenführenden softwarebasierten Load-Balancing-System, das von einem einzigen maßgeblichen Anbieter unterstützt wird, was es zu einer einfachen und effektiven End-to-End-Plattform für die Bereitstellung von Anwendungen macht, die auf dem Markt einzigartig ist."

HAProxy One besteht aus den folgenden Produkten:

HAProxy Edge ist ein global verteiltes Application Delivery Network, kurz ADN, das eine breite Palette von schlüsselfertigen Application Delivery Services in großem Umfang und mit erstklassiger Beobachtbarkeit bietet. Zu diesen Diensten gehören erweiterte Sicherheit, Anwendungs- und Inhaltsbeschleunigung sowie Load Balancing.

HAProxy Enterprise Kubernetes Ingress Controller ist der effizienteste Weg, den Datenverkehr in einen Kubernetes-Cluster zu leiten. Es erkennt automatisch Änderungen innerhalb Ihrer Kubernetes-Infrastruktur und sorgt für eine genaue Verteilung des Datenverkehrs auf gesunde Pods, wobei keine Ausfallzeiten aufgrund von Änderungen der Pod-Gesundheit oder der Skalierung auftreten. Es verfügt auch über eine integrierte WAF, um die Sicherheit Ihrer Anwendungen zu erhöhen, die innerhalb von Kubernetes laufen.

HAProxy Fusion Control Plane bietet einen einzigen Transparenz-Layer zur Kontrolle und Beobachtung der gesamten Produktpalette. Es wird über eine moderne Benutzeroberfläche und eine REST-basierte API verfügen. Die HAProxy Fusion Control Plane wird auch Funktionen bieten, die die Bereitstellung eines unternehmensweiten Servicenetzes aus HAProxy Enterprise-Instanzen ermöglichen und umfasst zudem eine API-Management-Schnittstelle für HAProxy Enterprise basierte API-Gateways. Dieses Produkt befindet sich derzeit in der aktiven Entwicklung.

HAProxy Enterprise ist eine Enterprise-Class-Version von HAProxy, die eine robuste und zuverlässige Codebasis mit innovativen Funktionen, eine Enterprise-Suite von Add-ons, Expertensupport und professionelle Dienstleistungen bietet. Im Kern beinhaltet es Feature-Backports aus der HAProxy-Entwicklungsbranche für Kunden, die sofortigen Zugriff auf die neuesten Funktionen in einer abgesicherten Codeversion benötigen.

HAProxy ALOHA ist eine Plug-and-Play-Hardware oder virtuelle Anwendung auf Basis von HAProxy Enterprise, die mit ihrer patentierten L4 und L7 PacketShield-Technologie intelligentes Load Balancing, eine einfache grafische Benutzeroberfläche und Angriffsschutz auf Protokollebene bei Liniengeschwindigkeit bietet.

"HAProxy Edge wurde in den letzten Jahren mit Kunden und Partnern von Grund auf neu entwickelt, erhält täglich über 60 Milliarden Anfragen über eine schnell wachsende globale Präsenz, und bedient diese in großem Umfang," sagte Daniel Corbett, Director of Product. "In Kombination mit der HAProxy Fusion Control Plane und den anderen HAProxy One-Produkten werden Kunden die Vorteile der Einfachheit und Leistungsfähigkeit einer End-to-End-Anwendungsplattform nutzen und genießen können."

