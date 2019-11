Die Ölpreise an den internationalen Börsen und mit ihnen die nationalen Heizölpreise ziehen am Donnerstag überraschend deutlich an. Die Inlandsnotierungen für Heizöl steigen um einen Cent bzw. Rappen je Liter und neutralisieren damit den Rückgang vom Vortag. Die Hoffnung eines nachhaltigen Preisrutsches hat sich ebenso schnell verabschiedet, wie sie gekommen ist. Die Heizölpreise verbleiben im Seitwärtstrend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...