"Insgesamt verlief das dritte Quartal positiv. Unser Cashflow und das EBITDA zeigen eine deutliche Verbesserung. Wegen der anhaltenden Abschwächung des Kalimarktes müssen aber auch wir unsere Produktion weiter drosseln", sagt Dr. Burkhard Lohr, Vorstandsvorsitzender der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888)."Dennoch sollte das EBITDA in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr moderat zulegen und der Freie Cashflow positiv sein. Bei der Umsetzung unserer Strategie Shaping 2030 kommen wir weiter gut voran." Höherer Umsatz in beiden operativen Einheiten In der operativen Einheit Europe+ stieg der Umsatz im dritten ...

