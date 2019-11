Optionshandel zeigt positive Tendenzen - Anleger hoffen auf "Phase One Deal" Dem Kupfer ging es nicht gut, in den letzten Monaten. In den Handelsverläufen an der London Metal Exchange zeichnete sich seit Mitte 2019 ein Seitwärtstrend ab, zugleich verschärfen nach wie vor festgefahrene Handelsgespräche zwischen den USA und China die makroökonomische Lage. Andy Home, Kolumnist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...