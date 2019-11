von Klaus Schachinger, Euro am SonntagDie Verhandlungen mit dem Eigentümer Fnac Darty sind nach drei Monaten erfolgreich abgeschlossen worden. CTS bringt sein eigenes Frankreich-Geschäft in France Billet ein. Nach vier Jahren haben die Bayern dann das Recht, von Fnac Darty die Mehrheit am gemeinsamen Unternehmen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...