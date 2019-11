Der Skandal um den Cholesterinsenker Lipobay brachte Bayer einst an den Abgrund. Der frühere Chefjurist Roland Hartwig hat die Klagen erfolgreich verhandelt und weiß, was Bayer bei den neuen Glyphosat-Klagen durchmacht.

Jahrelang hatte der frühere Schulhausmeister Dewayne Johnson Rasenflächen mit Glyphosat bespritzt. Als der 46-jährige Vater von zwei Söhnen im Sommer 2018 im Gerichtssaal von seiner Krebserkrankung berichtete, seinen Depressionen und dem Gedächtnisverlust infolge der Chemotherapie, wurde es still im Gerichtssaal. Johnson klagte gegen den deutschen Bayer-Konzern - und gewann in erster Instanz. Vor amerikanischen Gerichten, wo die meisten Fälle von Geschworenen entschieden werden, sind Emotionen oft die besten Argumente.

Ähnliche Szenen wie diese hat Roland Hartwig auch schon erlebt; fast zwei Jahrzehnte lang war der heute 65-Jährige der Chefjurist von Bayer. "Die Klägeranwälte versuchen immer wieder, die Geschworenen nicht mit juristischen Fakten, sondern mit Emotionen auf ihre Seite zu bringen", sagt Hartwig. Er fügt hinzu: "Und leider oft mit Erfolg."

Zwangsläufig ist Hartwig zu einem Experten des US-amerikanischen Rechtssystems geworden. Für Bayer verhandelte er einst den Vergleich um den Cholesterinsenker Lipobay - den bislang bedrohlichsten Schadensersatzfall der Konzerngeschichte. Der Jurist gibt einige Hinweise darauf, was sich daraus für den anstehenden Glyphosat-Vergleich lernen lässt. Hartwig kritisiert die "Klageindustrie" in den USA und die Millionenhonorare der Anwälte - er weiß, was Bayer bei den neuen Glyphosat-Klagen durchmacht. 2016 ist er als Chefjustiziar bei Bayer in Pension gegangen, seit 2017 sitzt er für die AfD im Bundestag.

Hartwig ist damit einer der wenigen früheren Top-Manager im Parlament. ...

