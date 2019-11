Leverkusen (ots) - Zum zweiten Mal in Folge stellt die IDF (International Diabetes Federation) zum Weltdiabetestag Familien ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn Familien leisten eine wichtige Rolle beim täglichen Diabetes-Management - Eltern und Geschwister motivieren, ermuntern, kümmern sich und stehen im Alltag zur Seite. Ascensia Diabetes Care, Hersteller der Contour® Next Blutzuckermesssysteme, schließt sich dem offiziellen Thema "Familie und Diabetes" gerne an und stellt in 24 persönlichen Videos Familien aus aller Welt in ihrem täglichen Umgang mit dem Diabetes vor. Ab heute sind die Videos auf den Social-Media-Kanälen und der globalen Webseite www.ascensia.com/wdd2019/ von Ascensia Diabetes Care zu sehen.Familienleben mit Diabetes: Füreinander da seinFür die Aktion hat Ascensia Diabetes Care Menschen mit Diabetes auf der ganzen Welt gebeten, zu erzählen, wie ihre Familie sie im tagtäglichen Umgang mit dem Diabetes unterstützt. Die 24 Familien, die in dieser Kampagne vorgestellt werden, bieten einen inspirierenden und exklusiven Einblick, was Familien leisten - von der Überwachung der Blutzuckerwerte über die emotionale Unterstützung bis hin zur Förderung einer gesunden Lebensweise. Stellvertretend für Deutschland steht Bastian Niemeier, bei dem im Alter von 12 Jahren Typ-1 Diabetes diagnostiziert wurde. "Ich selbst habe das gar nicht wirklich bemerkt, das war eher meine Mutter. Zunächst war es eine ziemliche Belastung für die ganze Familie", erinnert sich der heute 18-Jährige. "Meine Eltern haben versucht, mich nach der Diagnose zu motivieren und wieder aufzubauen und haben sich um das meiste gekümmert." Bastian erzählt, wie sein Vater ihm anfangs jeden Morgen die Gramm Kohlenhydrate auf die Pausenbrottüten geschrieben hat. Vater Jens ergänzt: "Zu Beginn, als Bastian die Diagnose erhalten hat, haben wir ihn sehr stark in allem unterstützt." Gemeinsam mit den Eltern lernte Bastian mit seinem Diabetes umzugehen, so zum Beispiel auch die Insulineinheiten selbst zu berechnen. Heute managt Bastian seinen Diabetes selbständig und teilt auf seinem Youtube-Kanal "Diabetes ohne Grenzen" (https://www.youtube.com/diabetesohnegrenzen) seine persönlichen Erfahrungen und gibt anderen Menschen mit Diabetes Tipps.Stellenwert der Familie beim Diabetes-Management würdigenMichael Kloss, CEO von Ascensia Diabetes Care, betont die Bedeutung der Familie: "Die eigene Familie kann für Menschen mit Diabetes eine unglaubliche Unterstützung sein. Sie motiviert zu einem gesunden Lebensstil, unterstützt beim alltäglichen Diabetes-Management und gibt emotionalen Halt. Sie spielt aber auch eine entscheidende Rolle bei der frühzeitigen Erkennung der Erkrankung. Wir hoffen, dass diese Videos dazu beitragen werden, das Bewusstsein für Diabetes weltweit zu schärfen."Wer sich daran beteiligen und seine Unterstützung zeigen möchte, ist herzlich eingeladen, die Videos via Facebook, Twitter und Instagram zu teilen oder zu kommentieren. Alle Videos sind auch unter www.ascensia.com/wdd2019/ zu sehen.Mehr Informationen zur Blutzuckerselbstkontrolle erhalten Sie im Internet unter www.diabetes.ascensia.de oder beim Ascensia Diabetes Service unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/50 888 22.Über Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Care spezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabei unterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationen und Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaue Systeme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschied im täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® Next Blutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittliche Technologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit Diabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagieren uns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und die Weiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in der Diabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards an Präzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeit gewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größter Integrität führen zu können.Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von Bayer Diabetes Care an PHC Holdings Ltd (vormals Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd). Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länder verkauft. 