Berlin / Düsseldorf (ots) - Nach einem schönen, langen Sommer haben die grauen Tage des Herbstes Einzug gehalten. Die wärmenden Sonnenstrahlen werden weniger, der Wind pfeift eisig durch die Straßen und der Regen ist längst unser ständiger Begleiter geworden. Trockene Heizungsluft, Nässe und Kälte stellen die körpereigene Abwehr auf eine harte Probe und lassen uns nur allzu oft anfällig für Infektionskrankheiten werden. Doch man kann sich vorbereiten und aktiv vorbeugen, damit unliebsame Erkältungen erst gar keine Chance haben: Ein Besuch in der Sauna ist perfekt geeignet, um den Körper zu entschlacken, den Stoffwechsel anzuregen und die Kräfte zur Abwehr von grippalen Infekten zu stärken. "Die so wohltuende Wärme beim Saunagang trägt nicht nur zur Entspannung bei, sondern kurbelt gleichzeitig den Stoffwechsel an. Die Poren öffnen sich, so dass Schadstoffe und Schlacken besser abtransportiert werden können. Die Entgiftung des Körpers stärkt wiederum das Immunsystem und rüstet es so im Kampf gegen Schnupfen und Halsschmerzen", so Stephanie Weber, Saunaleitung im vabali spa Düsseldorf. Ein weiterer positiver Effekt ergibt sich aus dem sanften, herzfernen Abkühlen durch empfohlene Wechselduschen nach dem Saunieren. Der Temperaturwechsel zwischen heiß und kalt wirkt positiv auf den Kreislauf, stabilisiert ihn und trägt damit ebenso zu einem rundum gesunden Start in den Winter bei.Zwei ganz besondere Saunaoasen, die mit ihrer Vielzahl an Saunen und Dampfbädern keine Wünsche offenlassen, bieten mitten im hektischen Großstadttrubel die vabali spas in Düsseldorf und Berlin, die ihre Besucher gerade an kühlen Tagen mit heilsamer Wärme und tiefgehender Entspannung verwöhnen. Im exklusiven fernöstlichen Ambiente verspricht eine kleine Auszeit vom Alltag maximal verwöhnende Wellness mit Gesundheits-Effekt. Neben den gewohnt ausgewogenen Kompositionen aus duftenden Aufgüssen und Anwendungen wird es im Herbst in beiden vabali spas eine Reihe von neuen Zeremonien geben, die das positive Erlebnis des Sauna-Besuchs intensivieren und abrunden. Im Angebot sind jeweils zwei verwöhnende Körperanwendungen, die die Haut zart und seidenweich pflegen.Neu im vabali spa Berlin:Im Laconium werden jeweils zweimal täglich neue zwanzigminütige Lulur-Zeremonien angeboten: In den Peeling-Zeremonien Kopi-Madu und Bali-Boreh sowie in der Heilkreide-Zeremonie Bumi-Kapur werden pflegende Peelings und Körperpackungen - aus eigener Herstellung, liebevoll zusammengestellt mit ausschließlich natürlichen Produkten und zu 100 % naturreinen Ölen - gereicht und in einer wohltuenden Zeremonie angewendet. Die Kopi-Madu Peeling-Zeremonie mit einem vitalisierenden Kaffee-Honig Peeling oder die Bali Boreh Peeling-Zeremonie mit einem wohltuenden Reis-Kokos Peeling befreien den Körper von abgestorbenen Hautschüppchen und schenken ihm eine weiche, streichelzarte Haut.Ebenfalls neu ist die Bumi Kapur Heilkreide-Zeremonie mit asiatischen Kräutern und Porzellanerde. Bei dieser Zeremonie wird eine Körperpackung aus natürlichen Produkten und zu 100 % naturreinen Ölen gereicht, die die Haut optimal mit Pflege versorgt und ein tiefes Wohlbefinden hinterlässt.Neu im vabali spa Düsseldorf:Die himmlische Bumi Kapur Heilkreide-Zeremonie wird es ebenso im vabali spa Düsseldorf geben. Hier wird das Angebot darüber hinaus ergänzt durch Lulur Alami - eine Körperpackung aus mit Hibiskus und Aktivkohle versetzter Porzellanerde. Diese Heilerde wirkt wundheilend, entzündungshemmend, antibakteriell und entgiftend. Hibiskus entfaltet - am Oberkörper angewendet - eine antioxidative Wirkung und versorgt die Haut mit Vitamin C und Feuchtigkeit, während die Aktivkohle bei Anwendung am Unterkörper einen reinigenden Effekt erzielt. Zurück bleiben eine rundum gepflegte Haut und pures Wohlgefühl. Das Kaffeepeeling mit Honig, pflegendem Öl und vabali-Bodybutter bleibt selbstverständlich auch im neuen Laconium-Angebot erhalten.