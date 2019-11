Der Singles' Day am Montag ist für Alibaba offenbar enttäuschend verlaufen. Mitgründer und Ex-Konzernchef Jack Ma will jetzt einen eigenen halben Feiertag für das Shopping-Event. Der Singles' Day am 11. November ist das weltweit größte Onlineshopping-Event und spült jedes Jahr Milliarden in die Kassen der E-Commerce-Firmen. Der einst von Alibaba in China zum Einkaufserlebnis erhobene Tag ist längst auch in Deutschland angekommen. Die größten Umsätze werden aber nach wie vor in China generiert. So vermeldete Alibaba am Montag, dass der Konzern innerhalb der ersten Minute ...

