Die SPD stehe laut Schulze dafür, dass 2030 rund 65 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien komme. Das sei ohne den Ausbau der Windkraft an Land nicht möglich.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze lehnt den Gesetzesplan von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit neuen Regelungen für den Windenergie-Ausbau ab. "Wir sind mit dem Vorschlag nicht einverstanden", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin und kündigte damit Widerstand in der laufenden Abstimmung unter den Ressorts an. "Wir können das in dieser Form nicht machen."

