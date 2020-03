BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat die große Koalition aufgefordert, den Ausbau der Erneuerbaren Energien wieder in Schwung zu bringen. Die Bundesregierung müsse eine Lösung finden, die die Länder mittragen, sagte die SPD-Politikerin den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft vor dem Koalitionsausschuss am Sonntagabend. "Wenn jedes Land einen Beitrag für das Ziel von 65 Prozent Ökostrom bis 2030 beisteuert, können sie selbst entscheiden, wie sie das machen", so Schulze. Dies könne ein Ausweg aus der Ausbauflaute darstellen.

"Die momentane Arbeitsteilung, wonach der Norden die Windenergie herstellt und der Süden sich zurücklehnt und hofft, dass irgendwann die Stromtrassen fertig werden, wird nicht funktionieren", kritisiert die Ministerin. Momentan streiten Union und SPD vor allem über eine bundesweite Abstandsregelung für Windkraftanlagen. CDU und CSU machen sich für eine solche stark, die SPD möchte sie verhindern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2020 08:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.