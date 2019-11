Bonn (www.anleihencheck.de) - Die etwas besser als erwartet ausgefallenen EWU-Produktionsdaten ließen die Akteure an den Rentenmärkten gestern ebenso unbeeindruckt wie die leicht gestiegene US-Inflationsrate, so die Analysten von Postbank Research. Dominierender Faktor sei vielmehr eine wieder zunehmende Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den USA und China gewesen. Diese habe die Risikoaversion steigen lassen und habe im Gegenzug zu einer höheren Nachfrage nach als sicher geltenden Anlagen geführt. Hiervon hätten Bundesanleihen profitiert. Die Rendite 10-jähriger Bunds habe kräftig um 6 Basispunkte auf -0,30% nachgegeben, im Fünfjahresbereich habe sich ein Renditeabschlag um 3 Basispunkte auf -0,58% ergeben. In den USA hätten 10-jährige Treasuries mit 1,87% um 4 Basispunkte niedriger rentiert als am Vortag. (14.11.2019/alc/a/a) ...

