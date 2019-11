Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die ADLER Real Estate AG (ISIN DE0005008007/ WKN 500800) macht im laufenden Jahr weitere substanzielle Fortschritte, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Beleg dafür sind die Verbesserung der operativen und finanziellen Leistungskraft im dritten Quartal sowie der Erwerb von 33% der Aktien der ADO Properties S.A. durch Übernahme der ADO Group Ltd. zu einem Kaufpreis von rund EUR 708 Mio. ...

