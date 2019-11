NEW YORK (Dow Jones) Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat auch im dritten Quartal gewinnseitig besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Außerdem wird der Konzern beim Ausblick optimistischer. Anleger reagieren erfreut, der Aktienkurs schnellt im vorbörslichen Handel in den USA um 3,6 Prozent in die Höhe.

Walmart meldete für das Quartal per 31. Oktober einen Nettogewinn von 3,23 Milliarden US-Dollar, 92 Prozent mehr als im Vorjahr. Je Aktie waren es 1,15 Dollar nach 0,58 Dollar. Bereinigt verdiente der Konzern 1,16 Dollar je Anteil, 7 Cent mehr als laut Factset von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg um 2,5 Prozent auf 128 Milliarden Dollar und reichte damit nicht ganz an die Konsensschätzung heran. Deutlich an Fahrt gewonnen hat erneut der Internethandel in den USA, die Einnahmen schossen um 41 Prozent in die Höhe. In den USA nahm der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 3,2 Prozent zu, Analysten hatten ein Plus von 2,9 Prozent vorhergesagt.

Für das neue Geschäftsjahr wird Walmart etwas zuversichtlicher. Die Gesellschaft erwartet eine leicht Zunahme des bereinigten Gewinns je Aktie, inklusive Flipkart. Ohne Flipkart wird eine Zunahme mit einer hohen einstelligen Rate prognostiziert. Zuvor hatte Walmart vorhergesagt, dass das bereinigte Ergebnis inklusive Flipkart leicht sinken oder leicht steigen werde.

November 14, 2019

