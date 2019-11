Six Degrees hieß das erste Social Network der Welt. Es existierte nur vier Jahre, setzte aber den Startschuss für ein Social-Media-Rennen, das bis heute andauert. Jeder ist mit jedem über maximal sechs Ecken bekannt. Diese populäre Theorie gab dem ersten sozialen Netzwerk der Welt 1997 seinen Namen. Six Degrees hatte zu Hochzeiten 3,5 Millionen Nutzer und wies bereits typische Merkmale heutiger Netzwerke auf, darunter Profilseiten und die Möglichkeit, andere dem eigenen Bekanntenkreis hinzuzufügen. Damals war die Idee ihrer Zeit voraus. Six Degrees ...

Den vollständigen Artikel lesen ...