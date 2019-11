LUNIS behält J.C. Flowers als Großaktionär DGAP-News: LUNIS Vermögensmanagement AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Quartals-/Zwischenmitteilung LUNIS behält J.C. Flowers als Großaktionär 14.11.2019 / 14:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Frankfurt, 14. November 2019. Im Januar 2019 hatte die LUNIS Vermögensmanagement AG bekanntgegeben, dass ihre Aktionäre unter Führung von J.C. Flowers mit der youmex AG, einem Frankfurter Asset Manager, einen Kaufvertrag für den Erwerb der Mehrheit an LUNIS geschlossen haben. Nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Fristen für das Closing des Deals haben die Parteien von ihren jeweiligen Rücktrittsrechten Gebrauch gemacht. Bei den Neuverhandlungen konnte innerhalb der dafür geplanten Timelines keine Einigung hinsichtlich der neuen Bedingungen erzielt werden. Die Verhandlungspartner beendeten daher das Übernahmevorhaben Anfang November. Somit behält der US-Finanzinvestor J.C. Flowers seinen bisherigen Anteil an LUNIS in Höhe von 87,7 Prozent unverändert bei. Unabhängig von der Aktionärsstruktur ist der Geschäftsverlauf der LUNIS Vermögensmanagement AG weiterhin sehr positiv und unverändert auf dem geplanten Erfolgskurs. Von Januar bis Oktober 2019 gelang es LUNIS trotz schwieriger Marktbedingungen, substantiell neue Kunden zu gewinnen und beim verwalteten Vermögen deutlich zu wachsen. Aktuell betreut LUNIS Kundenanlagen in Höhe von ca. 1,3 Milliarden Euro. Vorstandschef Andreas Brandt blickt positiv in die Zukunft und sagt: "Bis Ende 2023 möchten wir die Assets under Management auf bis zu drei Milliarden Euro erhöhen. Dies sind hohe Ziele, die wir mit unserer starken Kundenbindung, einem hohen Qualitätsniveau und auch anorganischem Wachstum anstreben." Über J.C. Flowers J.C. Flowers & Co. LLC ist eine führende private Investmentfirma, die weltweit in die Finanzdienstleistungsbranche investiert. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat mehr als 15 Milliarden US-Dollar in 53 Portfoliounternehmen in 18 Ländern investiert. Das Unternehmen ist in einer Reihe von Branchensektoren tätig, darunter Banken, Versicherungen und Rückversicherungen, Wertpapierfirmen, Spezialfinanzierungen sowie Dienstleistungen und Vermögensverwaltung. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 6 Mrd. USD verfügt J.C. Flowers über Niederlassungen in New York und London. https://www.jcfco.com Über LUNIS Vermögensmanagement LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers gegründet. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit individuellen Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell verwaltet LUNIS ca. 1,3 Milliarden Euro gemanagtes Vermögen und ist am Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München vertreten. https://www.lunis.de Über youmex group Die youmex AG mit Sitz in Frankfurt am Main, ist die operative Holding einer unabhängigen Finanzgruppe für Finanzierung, Investment und Vermögensverwaltung. Der Spezialist für Mezzanine Kapital und strukturierte Investments organisiert zudem als Deutsche Börse Capital Market Partner die komplexe Prozesskette von Börsengängen und Bondemissionen. Insgesamt hat die youmex group in den letzten zwei Jahrzehnten ein Transaktionsvolumen von rund 4 Milliarden Euro begleitet. Allein in den letzten 7 Jahren hat die youmex group über 1,3 Milliarden Euro für Unternehmen und Projekte arrangiert und gehört damit zu den führenden Adressen der bankalternativen Unternehmens- und Projektfinanzierung in Deutschland. https://www.youmex.de --------------------------------------------------------------------------- 14.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 913033 14.11.2019 AXC0256 2019-11-14/14:11