Zürich (www.anleihencheck.de) - In letzter Zeit mehren sich die Stimmen, die vor einer bevorstehenden Rezession warnen, so die Experten von Fisch Asset Management."Zwar gibt es in der Tat einige Anzeichen der wirtschaftlichen Abschwächung. Wir sehen jedoch auch verschiedene positive Indikatoren, die auf eine erneute Erholung der Weltwirtschaft hindeuten. Sowohl unser Makromodell als auch unser Aktienmodell liefern weiterhin positive Werte. Die seit einiger Zeit zu beobachtende Kombination aus moderatem Wirtschaftswachstum, expansiver Geldpolitik und tiefer Inflation besteht fort. Gleichzeitig herrscht immer noch eine zurückhaltende Investorenstimmung, die die Bildung von Marktblasen verhindert. Historisch stellte eine derartige Konstellation stets ein günstiges und stabiles Umfeld für die Finanzmärkte dar. Da im globalen Konjunktur- und Finanzmarktsystem deshalb noch genügend positive "Restenergie" steckt, kann bereits die kleinste weitere Beruhigung im Handelsstreit zu deutlich höheren Aktien- und Kreditmärkten, aber auch höheren Zinsen führen", so Ute Heyward, Portfolio Manager bei Fisch Asset Management in Zürich. ...

