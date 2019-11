Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zu Monatsbeginn setzte sich der positive Trend am US-Rentenmarkt noch fort, so die Experten von Union Investment.Doch schon kurze Zeit später hätten sich Anleger wieder deutlich risikobereiter gezeigt, als sich die Lage im Handelsstreit zwischen China und den USA entspannt habe. Ein großer Durchbruch sei zwar nicht zu erwarten, das Thema sei aber weniger marktrelevant geworden. Ende des Monats habe die US-Notenbank abermals die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Die Meinungen dazu seien innerhalb des Gremiums stark auseinandergegangen. Zwei Mitglieder hätten sich gesorgt, die Währungshüter würden damit viel zu früh ihr Pulver verschießen. Außerdem sei die schwache Investitionsbereitschaft der Unternehmen nicht in zu hohen Kreditkosten, sondern vielmehr in der Unsicherheit des Handelsstreits begründet. In Summe hätten US-Schatzanweisungen im Oktober seitwärts tendiert. ...

