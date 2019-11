Das Unternehmen Advanced Metallurgical Group (AMG) mit Sitz in den Niederlanden kündigt die Errichtung einer Raffinerie für Lithiumhydroxid in Zeitz in Sachsen-Anhalt an. Das Metall soll am neuen Standort derart aufbereitet werden, dass es sich für Batterien in Elektroautos verwenden lässt. Lithiumhydroxid für diesen Verwendungszweck ist in der Wertschöpfungskette der Bundesrepublik bisher ein weißer ...

