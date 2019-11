Die NordLB hat das Kursziel für K+S nach Zahlen von 18 auf 14,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Düngerherstellers für das dritte Quartal seien zwar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jedoch habe der erneut gesenkte Ergebnisausblick für 2019 enttäuscht. Der Abbau der hohen Lagerbestände durch K+S und die Wettbewerber sowie die daraus resultierenden positiven Auswirkungen auf die Preise dürften einige Zeit in Anspruch nehmen./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 12:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 12:36 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-11-14/14:10

ISIN: DE000KSAG888