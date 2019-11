Übergeordnet steckt die Aktie von Elringklinger in einem langfristigen Abwärtstrend, die letzten markanten Tiefstände markierte das Papier Mitte August bei 4,29 Euro. Doch der Autozulieferer konnte sich in den abgelaufenen Monaten wieder spürbar erholen, der Aktienkurs hat sich nahezu verdoppelt. Zeitgleich läuft das Papier aber an einen wichtigen Widerstand vom Jahreswechsel 2018/2019 bei 8,36 Euro heran und dürfte an dieser Stelle seine Aufwärtsbewegung zeitweise unterbrechen. Dieses Ereignis könnten Anleger durchaus für ein kurzfristiges Short-Investment nutzen, bestehende Long-Positionen sollten jedoch sukzessive abgebaut werden.

8,36 Euro im Fokus

Die heutige Tageskerze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...