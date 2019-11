Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der leichten Zunahme der deutschen Wirtschaftsleistung im dritten Quartal die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft betont und bekräftigt, er sehe "keine Krise" der Wirtschaft. "Wir sind auf gutem Wege", sagte Scholz bei einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur Bloomberg in Berlin. "Es ist niedrigeres Wachstum, aber es ist keine Krise", erklärte der Finanzminister auf Englisch in der Veranstaltung zum Thema "The future of German growth".

In einem Podiumsgespräch äußerte sich der Bundesfinanzminister zustimmend auf die Frage, ob die Debatte um Konjukturprogramme mit den neuen Wachstumszahlen beendet werde. "Es könnte einen Effekt haben, der in diese Richtung geht", sagte der SPD-Politiker.

Scholz betonte aber zugleich die Handlungsfähigkeit Deutschlands als größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union (EU) in einem Krisenfall. "Wenn wir eine Krise hätten, wären wir in der Lage, alles zu tun", betonte Scholz. "Wir haben alle Stärke, eine Krise mit aller Kraft zu bekämpfen, die wir haben." Es sei gut zu wissen, dass Deutschland die Stärke habe, etwas zu tun, wenn es nötig sei - aber es sei auch gut zu wissen, dass es derzeit keine Krise gebe, die dies nötig mache.

Allerdings sah Scholz die Chance, dass die Konjunktur sich mit einer Lösung der gegenwärtigen Handelsspannungen verbessere, die der Grund für die niedrigere Wachstumsdynamik seien. "Obwohl dies eine schwierige Situation ist, gibt sie uns auch Grund zu Optimismus", erklärte er. Ein Ende der Handelskonflikte und der daraus resultierenden Unsicherheit sei "etwas, das Politiker tun können".

Die deutsche Wirtschaft beschrieb der deutsche Finanzminister als "wirklich widerstandsfähig". Gebe es niedrigeres Wachstum in der Weltwirtschaft, habe das zwar einen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft. "Wir haben aber immer noch hohe Beschäftigung", hob Scholz hervor. Immer noch herrsche in vielen Wirtschaftsbereichen eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. Ausdrücklich bekannte sich Scholz dazu, die öffentlichen Investitionen zu erhöhen. Die Regierung habe dazu aber auch schon zahlreiche Beschlüsse getroffen und fahre eine "sehr expansive" Ausgabenpolitik.

