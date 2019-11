Varex auf der Medica 2019: Halle 10 Stand E11

18.-21. November 2019

Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf Am Staad, 40474 Düsseldorf, Deutschland

Das Unternehmen Varex Imaging Corporation (Nasdaq: VREX) gab heute bekannt, dass es auf der Medica 2019 seine digitalen Detektoren, Röntgenröhren, Verbindungs- und Steuerungsgeräte sowie Softwarelösungen vorstellen wird. An der Medica nehmen führende Vertreter aus Wirtschaft und Forschung sowie internationale Experten und Entscheidungsträger aus der Medizinbranche teil, die das gesamte Spektrum an Innovationen für die ambulante und klinische Versorgung abdecken.

Varex wird auf der Medica 2019 auch für seine Kampagne "Local for Local" werben. Es wird die Service Solutions Group des Unternehmens vorgestellt, die entwickelt wurde, um unseren Kunden einen lokalen Service mit verstärkter lokaler Herstellung von Röntgenröhren und digitalen Detektoren zu bieten, mit dem Ziel, ein globaler Partner für lokale Unternehmen zu sein.

"Unser Ziel ist es, den Herstellern von bildgebenden Systemen innovative Röntgenbildkomponenten zur Verfügung zu stellen, und wir möchten unseren Kunden dies so einfach wie möglich machen. Durch den Aufbau lokaler Geschäftsbeziehungen, die Bereitstellung von lokalem Service und Support sowie die Beschaffung von lokalen Lieferanten können wir ein globales Unternehmen sein und erweiterte Service-Funktionen anbieten, die lokal, praktisch, reaktionsschnell und leicht zu erreichen sind", sagte Sunny Sanyal, Vorstandsvorsitzender der Varex Imaging Corporation.

Auf der Medica 2019 betont Varex seinen Service und Support sowie das europäische Kundenerlebnis durch:

pünktliche Lieferung für gängige Röntgenröhrentypen im radiologischen Bereich von Schlüsselmarken

Bereitstellung von technischem Support, Evaluierungen und Reparaturen von Varex-Flachbildschirmen/Röntgenröhren im Servicecenter des Unternehmens in Willich, Deutschland

Zugang zu fachkundigem technischen Support vor Ort für CT-Software, Nexus-Schulungen und Anfragen zu Röntgendetektoren und -röhren

Varex zeigt auf der Medica 2019 eine Auswahl seines umfangreichen Portfolios an digitalen Echtzeit-Röntgenbild-Flachbilddetektoren (flat panel detectors, FPDs). Varex-FPDs werden mit einer Vielzahl von Bildgebungstechnologien entwickelt amorphes Silizium, CMOS und IGZO, die verschiedene Vorteile bieten, die sich ideal für bestimmte medizinische Anwendungen eignen. Für die Chirurgie präsentiert Varex 2020DXV/2121DXV und 3030DXV, kostengünstige Hochleistungs-Panels für den Austausch von Bildverstärkern. Das Unternehmen führt auch die Varex Z-Plattform ein, die ein neues Leistungsniveau mit höherer Auflösung und verbesserter Niedrigdosisleistung gegenüber amorphem Silizium bietet, jedoch ohne die CMOS-Kostenbelastung. Die Varex Z-Plattform basiert auf der IGZO-Technologie und ist mit ihren hellen Szintillatoren, der neuen Elektronik und den schnellen Schnittstellen sehr gut für Fluoroskopieanwendungen geeignet. Für die Radiographie zeigt Varex sein komplettes Sortiment an hochwertigen (2530W, 4336Wv4, 4343W) und hochauflösenden (XRpad2 3025, XRpad2 4336, XRpad2 4343) kabellosen Bildschirmen. Das Varex-Team von Bildgebungsexperten wird auf der Medica 2019 vor Ort sein, um Kunden hinsichtlich der für ihre Anwendung am besten geeigneten Technologie und Komponentenlösungen zu beraten. Sei es Radiographie, Mammographie, Fluoroskopie oder Computertomographie (CT). Varex Imaging wird auf der Medica 2019 Solutions in Sight anbieten.

Über Varex

Bei Varex sind wir nicht nur ein Lieferant für unsere Kunden. Wir wollen eine Erweiterung ihrer Teams, ein Partner für ihren Erfolg und eine Lösung für ihr Problem sein. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu erstklassigen Systemanbietern zu machen, indem sie ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und Produkte schneller auf den Markt bringen. Unsere langjährige Unternehmensgeschichte umfasst über 65 Jahre Erfahrung in der Imagingbranche. Unser Wissen, unsere Mitarbeiter und unsere Innovation machen uns zu dem, was wir sind. Bei Varex sind wir Solutions in Sight.

Weitere Informationen zu Varex finden Sie unter: www.vareximaging.com.

