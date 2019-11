In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gestiegen als erwartet. Die Anträge erhöhten sich um 14 000 auf 225 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs auf 215 000 Erstanträge erwartet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stiegen die Erstanträge um 1750 auf 217 000. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts./bgf/jsl/mis

