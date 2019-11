Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau ihr Inflationsziel diskutieren. Villeroy de Galhau sagte bei einer Konferenz in Frankfurt, die EZB müsse die "Definition des Inflationsziels" klarstellen und es den Wirtschaftsakteuren besser erklären, damit diese ihre Inflationserwartungen besser anpassen könnten. "Das ist das Ziel der Strategieüberprüfung, die wir mit Christine Lagarde initiieren", sagte der Präsident der Banque de France.

Die EZB definiert Preisstabilität als eine Inflationsrate von unter, aber nahe 2 Prozent. Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi hatte wiederholt betont, dass es sich hierbei um ein symmetrisches Ziel handele. Analysten sehen darin den Versuch, eine anhaltend unter dem Zielbereich liegende Inflation durch eine höhere Inflation zu einem späteren Zeitpunkt auszugleichen.

Allerdings liegt der Hauptrefinanzierungssatz der EZB bereits bei 0,00 Prozent und der Einlagensatz bei minus 0,50 Prozent. Besonders über letzteren beschweren sich die Banken massiv. Villeroy de Galhau sagte dazu, es mangele nicht an Instrumenten, weder den Banken für ihre strategische Anpassung noch der EZB für unsere makroprudenzielle Politik, um die negativen Nebenwirkungen der anhaltend niedrigen Zinsen zu dämpfen.

Villeroy deutete an, dass er einen weiteren Zinsrückgang zwar nicht für ausgeschlossen, aber doch für unwahrscheinlich hält. "Übrigens erwarten die Märkte, was mir auch vernünftig erscheint, dass die kurzfristigen Zinssätze nicht weit von ihrem Tiefpunkt entfernt sind", sagte er. Der Franzose machte zudem deutlich, dass er das deutsche Wirtschaftsmodell für einen der Verursacher des niedrigen Zinsniveaus im Euroraum hält. "Die niedrigen Zinsen spiegeln zum Teil den hohen deutschen Überschuss an Ersparnissen wider", sagte er.

Wegen der Konjunkturabkühlung - die allen voran auch Deutschland betreffe - werde und müsse die EZB an diesen kurzfristigen niedrigen Zinsen festhalten. "Es wäre widersinnig, wenn die EZB heute ihre Leitzinsen anhebt", sagte er.

November 14, 2019

