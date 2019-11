Wien (www.fondscheck.de) - Invesco hat seinen Retail-Sales-Bereich in Deutschland verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Neben Norman Lesser, der dem deutschen Retail-Team seit Januar 2019 angehöre, werde die Mannschaft seit Monatsbeginn von David Nolten unterstützt. Beide würden schwerpunktmäßig Kunden in der Region Nord-/Ost- und West-Deutschland betreuen und darüber hinaus jeweils Key-Account-Management-Funktionen im Bereich Banken übernehmen. ...

