München (ots) - "Das Wort zum Sonntag", am Samstag, 16. November 2019, um 23:35 Uhr spricht Pastor Christian Rommert aus Bochum. Sein Thema: Schatz aus der VergangenheitEr hatte sein Tagebuch über die Zeit des Mauerfalls schon vergessen. Doch jetzt erinnerte sich Pastor Christian Rommert an den Karton in der letzten Ecke seines Kellers. In seinem aktuellen Wort zum Sonntag erzählt er, was er vor 30 Jahren geschrieben hat und welchen Auftrag er aus dem Wunder von damals für heute sieht. Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden. Redaktion: Markus Schall (WDR)"Wo Liebe allein nicht hilft - Wenn Angehörige an Depression erkranken" ist Thema der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 17. November 2019, um 17:30 UhrSeitdem Nils denken kann, war seine Mutter depressiv. Die ganze Familie litt unter ihrer Krankheit, über Monate hinweg verschwand sie - für das Kind Nils ins Ungewisse. Er dachte immer wieder, sie käme nie mehr zurück. Heute weiß er, dass sie dann in der Klinik war. Bevor Teresa Enke wusste, was Depression wirklich bedeutet, hat sie fest daran geglaubt, dass sie und Robert es mit Liebe schaffen würden. Bis der berühmte Torwart sich vor zehn Jahren das Leben nahm. Wenn die Partner, die Eltern oder die Geschwister depressiv werden, gerät auch das eigene Leben aus den Fugen. Depression löst Hilflosigkeit und tiefe Ängste aus, verlangt aber auch oft nach harten Entscheidungen: Bleibe ich oder gehe ich? Kann ich die Verbindung zu dem geliebten Menschen weiterführen? Vernachlässige ich mein eigenes Leben oder nehme ich es endlich in die Hand? Nils will es nach einer gescheiterten Beziehung endlich schaffen, die eigene Familie mit dem neu geborenen Kind durch ein Leben ohne Abgründe zu führen. Teresa hat eine Stiftung für den Kampf gegen die Volkskrankheit Depression gegründet, die gerade ein Virtual-Reality-Projekt entwickelt hat, mit dem man erleben kann, wie es im Kopf von depressiven Menschen aussieht. Aber gleichzeitig bereitet sie sich auf den 10. Todestag von Robert Enke vor und erlebt noch einmal in die Gefühle von einst. Ein Film von Gerhard Schick Redaktion: Christiane Mausbach (WDR)Im Internet: DasErste.de/echteslebenMittwoch, 20. November 2019, um 10:00 Uhr Evangelischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag aus St. Matthäus in München"Alles egal - oder hast du noch Träume?" Unter diesem Motto steht der diesjährige Buß- und Bettag. Dieser evangelische Feiertag ist zwar seit 25 Jahren kein gesetzlicher Feiertag mehr, und doch bleibt er immer noch für viele Menschen ein Tag des Innehaltens und Nachdenkens. Wie leben wir? Und wie könnten wir leben? Wir versuchen unser Möglichstes, geben unser Bestes - und kommen gleichzeitig an Grenzen. Immer wieder fühlen wir uns überfordert. Und dann kann einem und einer schnell vieles egal werden. Wie können wir uns Träume und Hoffnung bewahren und unser Leben in seiner Begrenztheit annehmen? Gottes Güte bewegt zur Umkehr, zu einem neuen Blick auf unser Leben. Darum geht es im Evangelischen Gottesdienst aus St. Matthäus in München mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, dem Münchner Motettenchor und einem Jazzquintett, das ein bekanntes Werk von Johann Sebastian Bach neu erklingen lässt: "Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf". Redaktion: Tilmann Kleinjung (BR)Pressekontakt:Pressekontakt:Agnes Toellner,Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail:agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4440112