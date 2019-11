…allen seinen DAX-Kollegen und prangert deren Pessimismus an. Das gab es selten. Die Deutsche Post erhöht ihre Umsatz- und Ertragserwartungen sogar deutlich. Bis 20 % mehr Gewinn werden für das kommende Jahr anvisiert. Zukaufen? Nicht heute, aber in den nächsten Tagen, wenn sich die Gemüter etwas beruhigt haben. Wir setzen das Kursziel für die Deutsche Post auf...



