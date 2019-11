Siemens versucht es erneut mit einer Mogelpackung. Die Energietechnik wird an die Aktionäre verschenkt so wie vor einigen Jahren Osram. Rechnerisch ergibt sich für Siemens-Aktionäre eine einmalige Aktiendividende, aber Siemens selbst verliert ein weiteres Bein oder einen Vermögenswert, der sich rechnen ließe. Gemessen an den soeben vorgelegten Ergebnissen gilt allerdings, dass der Sektor Energie einfach unrentabel arbeitet. Man möchte also die konventionelle Energieerzeugung und Siemens Gamesa (Windtechnik) schlicht entsorgen. Die restlichen Anteile an diesen Noch-Töchtern sind nur beschränkt verwendbar, um aus Siemens einen modernen Konzern der neuen Technologien zu machen. Dazu gehören die digitale Industrie und die intelligente Infrastruktur, wie beide offiziell bezeichnet werden. Zusammen bringen sie etwa 31 Mrd. € Umsatz auf die Waage und 4,2 bis 4,4 Mrd. € Ergebnis.



