Centile Telecom Applications accompagne les PME dans leur transformation digitale

Centile Telecom Applications, un des leaders européens du développement de plateformes de communications unifiées pour opérateurs et intégrateurs, dévoile les nouveautés de sa solution ISTRA, afin d'accompagner les PME dans leur transformation digitale.

Pour préparer le passage à l'entreprise digitale, Centile fait évoluer sa solution ISTRA, permettant à court terme d'augmenter le ROI grâce à l'amélioration de l'expérience utilisateur.

MOBiiS, l'application mobile intuitive

La mobilité dans l'entreprise est désormais l'un des points forts de la transformation digitale et le smartphone est devenu l'un des principaux moteurs.

MOBiiS, l'application mobile de Centile, optimisée pour la véritable convergence fixe-mobile, transforme la manière dont les collaborateurs gèrent leurs communications professionnelles. Toutes les fonctionnalités de la plateforme ISTRA de Centile sont disponibles sur mobile (Android et iOS) et permettent aux utilisateurs de mieux communiquer et de gérer leurs disponibilités. Le travail collaboratif en environnement mobile est alors facilité.

Les dernières améliorations apportées à MOBiiS reposent sur :

l'intégration d'une messagerie d'entreprise collaborative sécurisée permettant aux utilisateurs finaux de chatter, de partager des photos, des vidéos, et des fichiers, de créer des chaines publiques ou privées, tout en bénéficiant des notifications en mode push

l'enrichissement d'un appel en cours avec des fonctionnalités que le gsm n'offre pas (enregistrement à la volée, transfert supervisé (BLF mobile), N-way conférence ...)

le login/logout dans les groupements, la messagerie vocale visuelle d'entreprise

le droit à la déconnection, désormais une obligation légale, via le bouton PRO ON-OFF

La collaboration plus simple et accessible pour les PME

Selon Gartner, 65% des utilisateurs de solutions de téléconférence profiteront en 2020 des options d'audioconférence basées sur le protocole de communication SIP), contre 20% en 2017.

En complément de son offre de visioconférence qui s'appuie sur Zoom), et permettant de connecter jusqu'à 300 participants, Centile a développé sa propre solution de visioconférence nommée « ISTRA Collab Business». Basée sur la technologie Web RTC, ISTRA Collab Business est entièrement personnalisable et permet d'accueillir jusqu'à cinq participants.

ISTRA, la solution de communication unifiée la plus complète du marché

La nouvelle version d'ISTRA s'enrichit d'analytique (suivi de performance en temps réel, reporting …) et d'amélioration au niveau du centre d'appel (supervision visuelle des files d'attente et distribution automatique d'appels via le chat).

Une nouvelle fois, Centile Telecom Applications démontre son aptitude à faire évoluer sa plateforme et à proposer l'une des solutions de communication unifiée les plus complètes du marché. En répondant aux besoins des entreprises et en les anticipant, Centile mène donc une politique d'innovation continue et prévoit d'ores et déjà de lancer de nouvelles fonctionnalités pour mieux collaborer et se connecter aux applications métiers de ses clients.