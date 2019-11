Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research hat die adesso AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) wegen einer insgesamt geringeren Auslastung und fehlender Lizenzerlöse nur eine verhaltene Entwicklung gezeigt. Dagegen erwarte der Analyst aber ein starkes Schlussquartal 2019. Demnach sei die Auslastung in den ersten Wochen des vierten Quartals bereits gestiegen und zudem werde Adesso von der guten Pipeline im Geschäft mit Versicherungssoftware profitieren. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel von 75,00 Euro und bestätigt das Rating "Buy".

