Francotyp-Postalia Holding AG: Wechsel im Aufsichtsrat der Francotyp Postalia Holding AG DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Francotyp-Postalia Holding AG: Wechsel im Aufsichtsrat der Francotyp Postalia Holding AG 14.11.2019 / 16:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Wechsel im Aufsichtsrat der Francotyp Postalia Holding AG - Robert Feldmeier hat Aufsichtsratsmandat auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen niedergelegt - Bestellung von Digitalexperte Dr. Mathias Schindl als neues Aufsichtsratsmitglied Berlin, 14. November 2019 - Francotyp-Postalia (FP), Experte für sichere digitale Kommunikation (ISIN DE000FPH9000), gibt bekannt, dass das langjährige Mitglied des Aufsichtsrats Robert Feldmeier sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 20. Oktober 2019 auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Vor diesem Hintergrund beantragte der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG beim zuständigen Amtsgericht Charlottenburg die Bestellung von Dr. Mathias Schindl als neues Aufsichtsratsmitglied. Das Amtsgericht hat dem Antrag mit Wirkung zum heutigen Tage stattgegeben. Vorstand und Aufsichtsrat der Francotyp-Postalia Holding AG danken Robert Feldmeier für die gute Zusammenarbeit und sein hohes Engagement für das Unternehmen. "Wir bedauern das Ausscheiden von Robert Feldmeier. Er hat dem Unternehmen in den vergangenen Jahren viele wichtige Impulse gegeben und insbesondere die ACT-Strategie erfolgreich mit vorangetrieben", so Rüdiger Andreas Günther, Vorstandsvorsitzender der Francotyp-Postalia Holding AG. Robert Feldmeier war seit Juli 2012 Mitglied des Aufsichtsrats. Das Amtsgericht hat dem Antrag auf eine Bestellung von Dr. Mathias Schindl zum Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum heutigen Tage stattgegeben. "Wir freuen uns, dass wir Dr. Mathias Schindl für den Aufsichtsrat von FP gewinnen konnten. Nicht zuletzt im Hinblick auf die neuen digitalen Produkte und Softwarelösungen von FP ergänzt Dr. Schindl den Aufsichtsrat mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner großen Expertise im IT-Bereich ideal", erläutert Günther. Dr. Mathias Schindl, geboren 1965, ist promovierter Physiker und war in den vergangenen nahezu 25 Jahren in leitenden Funktionen und als Geschäftsführer bei verschiedenen IT- und Softwareunternehmen sowie Startups tätig. Heute ist Dr. Schindl Geschäftsführer seiner eigenen Unternehmensberatung, die sich auf die Strategie- und Innovationsberatung im digitalen Sektor fokussiert. Die gerichtliche Bestellung von Dr. Schindl gilt bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG. Die Verwaltung wird der Hauptversammlung Dr. Mathias Schindl zur Wahl vorschlagen. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Till Gießmann, Leiter Investor Relations Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: t.giessmann@francotyp.com Karl R. Thiel, VP Corporate Communication Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und YouTube. Oder abonnieren Sie unser RSS-Feed. Über Francotyp-Postalia (FP) Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 96jährigen Unternehmens-geschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von zwölf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. Kontakt: Francotyp-Postalia Holding AG Till Gießmann Head of Investor Relations Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Telefax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: ir@francotyp.com --------------------------------------------------------------------------- 14.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG Prenzlauer Promenade 28 13089 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Fax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: ir@francotyp.com Internet: www.fp-francotyp.com ISIN: DE000FPH9000 WKN: FPH900 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 912047 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 912047 14.11.2019 ISIN DE000FPH9000 AXC0291 2019-11-14/16:08