Das weltgrößte Bergbaukonzern BHP Group (AU000000BHP4) hat sich für Kontinuität an der Spitze entschieden und die Position des Vorstandschefs intern besetzt. Der bisherige Australien-Chef Mike Henry soll ab 01.01.2020 den Gesamtkonzern leiten, teilte das Unternehmen heute mit. Der 53-jährige Kanadier löst dann den aktuellen Chef, den Australier Andrew Mackenzie ab, der in den Ruhestand geht. Dieser hatte den BHP seit 2003 geführt.BHP erwartet von Henry vor allem Impulse für die Steigerung der Effizienz des Konzerns, welche in einer steigenden Profitabilität deutlich werden soll. Damit hatte Mackenzie bereits begonnen, musste BHP aber nach dem deutlichen Rückgang der Rohstoffpreise angesichts der damals noch hohen Verschuldung ab 2014 umbauen. Dabei trennte man sich auch von den Schieferöl-Aktivitäten in den USA. Über die Pläne im Ölbereich berichteten wir ja bereits Anfang der Woche. Gesamtergebnis der Schlankheitskur bisher: Die Produktion schrumpfte um die Hälfte, die Verschuldung ging massiv zurück, und die Aktie legte deutlich zu.

