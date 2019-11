Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco von 58 auf 54 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Fazit aus dem Quartalsbericht sei, dass der konjunkturelle Gegenwind für den Netzwerkausrüster größer geworden ist, schrieb Analyst Tejas Venkatesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ausdruck dessen sei ein schwächerer Ausblick. Er senkte seine Schätzungen für 2020 und verschob außerdem den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 03:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0120 2019-11-14/16:13

ISIN: US17275R1023