Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Auf der Kaufliste steht wieder einmal Wirecard ganz oben. Der Konzern tütet derzeit eine Kooperation nach der anderen ein. Mit YeePay hat Wirecard das größte Payment-Unternehmen der chinesischen Reisebranche als neuen Partner für weltweite Flugbuchungen gewonnen. Bei den Verkäufen steht unter anderem Daimler im Fokus. Heute ist Kapitalmarkttag. Dabei stellte der neue Daimler-Chef Ola Källenius seine Sparpläne vor. Die kommen am Markt alledings nicht so gut an.