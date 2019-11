Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) verstärkt sich in der Westschweiz mit Codalis SA. Der im Markt bestens etablierte und seit 2001 von Unternehmensgründer Cédric Juillerat geführte IT-Dienstleister beschäftigt 40 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Plan-les-Ouates. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Codalis einen Umsatz von rund 10 Millionen Schweizer Franken. Das IT-Systemhaus hat einen klaren Kundenfokus auf mittelständische und große Unternehmen in der französischsprachigen Schweiz. Das Leistungsspektrum umfasst IT-Beratung und eine große Bandbreite an IT-Infrastruktur-Lösungen. Cédric Juillerat ...

