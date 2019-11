Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Geldern (pta026/14.11.2019/16:00) - Die Advantag AG ist von ihrer Hauptaktionärin, der IGP Beteiligungs AG, Berlin, informiert worden, dass beabsichtigt ist, die IGP Ingenieur AG, Berlin, und die IGP Projekt GmbH, Berlin, im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen in die Gesellschaft einzubringen. Die endgültige Entscheidung sowie die konkrete Umsetzung soll maßgeblich vom Ergebnis des noch zu ermittelnden Werts der einzubringenden Sacheinlagen sowie der Advantag AG abhängen. Der Vorstand der Gesellschaft erachtet die Sacheinlage als eine sinnvolle Möglichkeit, das Geschäftsfeld der Gesellschaft zu erweitern. Die endgültige Entscheidung über die Sachkapitalerhöhung wird der Hauptversammlung der Advantag AG obliegen.



(Ende)



Aussender: Advantag AG Adresse: Glockengasse 5, 47608 Geldern Land: Deutschland Ansprechpartner: Raik Oliver Heinzelmann Tel.: +49 2831 1348220 E-Mail: heinzelmann@advantag.de Website: www.advantag.de



ISIN(s): DE000A1EWVR2 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1573743600162



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 14, 2019 10:00 ET (15:00 GMT)