Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Expedeon AG eine Vereinbarung zum Verkauf der Geschäftsbereiche Immunologie und Proteomik für insgesamt 120 Mio. Euro getroffen. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf der am 19.12.2019 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung. Die Analysten behalten Kursziel und Votum unverändert bei, bis für sie eine konkrete Einschätzung des verbliebenen Restgeschäfts möglich ist.

Nach Analystenaussage liege der gebotene Kaufpreis deutlich über dem einstigen Kaufpreis von 39,8 Mio. EUR und zudem über der derzeitigen Marktkapitalisierung der Expedeon AG von 83,2 Mio. Euro. Die zur Veräußerung stehenden Bereiche und Produkte seien laut GBC für rund 90 Prozent der jährlichen Umsätze verantwortlich. Bei für 2019 erwarteten Erlösen dieser Produkte von rund 14,4 Mio. EUR ergebe sich ein Kaufpreismultiple von über 8. Hinsichtlich der operativen Kennzahlen werde das kommende Geschäftsjahr nach Analystenmeinung vom Wegfall des Großteils der Umsätze und Ergebnisbeiträge geprägt sein. Die Gesellschaft dürfe 2020 nur noch etwa 10 Prozent des aktuellen Umsatzniveaus, also rund 1,6 bis 2,0 Mio. Euro, ausweisen.

Gemäß Unternehmensangaben werde der künftige Fokus auf der unternehmenseigenen Technologie liegen, hier insbesondere auf dem Aufbau einer GMP-zertifizierten Produktion von DNA. Diese solle an Unternehmen aus dem Bereich der Pharma und Biotech geliefert werden. Flankierend hierzu werde ergänzendes Geschäft aufgebaut. Den "Proof of Concept" habe das Expedeon-Management bereits geliefert. Bis zum Jahr 2022 plane das Unternehmen in den Bereichen Gentherapie und Diagnostik Umsätze von bis zu 13,5 Mio. Euro. Im Falle einer erfolgreichen Transaktion fließe dem Unternehmen Liquidität über 120 Mio. Euro zu. Daraus ergebe sich ein erheblicher finanzieller Spielraum, der einer Liquidität von 2,29 Euro je Aktie entspreche. Bis die Analysten das verbliebene Geschäft konkret einschätzen können, bestätigen sie das bisherige Kursziel von 3,20 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.11.2019, 16:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.11.2019 um 13:56 Uhr fertiggestellt und am 14.11.2019 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/19361.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.