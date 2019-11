Die Analysten von SMC-Research sehen die Godewind Immobilien AG nach der Vorlage des Neunmonatsberichts auf einem guten Weg, um die Jahresziele zu erreichen. Nach Darstellung des SMC-Analysten Adam Jakubowski ermöglicht die Hebung der im Portfolio enthaltenen Wertsteigerungspotenziale ein hohes Wachstum des NAV je Aktie, weswegen die Aktie trotz der ebenfalls erfreulichen Performance deutlich unter dem inneren Wert notiert.

Wie schon zum Halbjahr, habe die Godewind Immobilien AG auch im dritten Quartale einen sehr hohen Überschuss in Höhe von 61,6 Mio. Euro ausweisen können, mit dem sich der Nettogewinn nach Steuern der ersten neun Monate auf 133,4 Mio. Euro summiert habe. Den größten Beitrag dazu habe das hohe Bewertungsergebnis von 152,6 Mio. Euro geleistet, in dem sich laut SMC-Research die günstigen Ankäufe und die in diesem Jahr erzielten Vermietungserfolge widerspiegeln.

Mit diesen habe Godewind den angekauften Leerstand in nur wenigen Monaten auf 10 Prozent gedrittelt, woraus sich für die kommenden Quartale deutlich höhere Mieterträge ergeben werden. Die kontrahierten annualisierten Mieterträge seien hierdurch allein im dritten Quartal um über 40 Prozent auf nun fast 50 Mio. Euro gestiegen.

Mit diesen Erfolgen setze Godewind den angekündigten Kurs konsequent um. Durch die Hebung der Ertragspotenziale des Portfolios könne das Unternehmen das hohe Wachstum ohne die sonst üblichen Verwässerungen der Aktienbasis bewerkstelligen, was sich in einer sehr dynamischen Entwicklung des NAV je Aktie bemerkbar mache. Dieser habe per Ende September bei 5,40 Euro und damit um fast die Hälfte höher gelegen als noch zu Jahresanfang. Für Ende 2019 schätzen die Analysten ihn sogar auf fast 6,00 Euro.

Damit würde nach Auffassung von SMC-Research die Unterbewertung der Godewind-Aktie, die schon jetzt rund 23 Prozent unter dem zuletzt gemeldeten NAV notiere, noch augenfälliger werden.

Auch der von SMC-Research anhand des DCF-Modells ermittelte faire Wert von 5,60 Euro signalisiere ein hohes Kurspotenzial von mehr als einem Drittel. Auf Basis dieses Potenzials und des als überzeugend eingestuften Gesamteindrucks bestätigen die Analysten ihr Urteil "Buy".

Ein Teil der von SMC-Research konstatierten Unterbewertung resultiere nach Einschätzung der Analysten möglicherweise aus den Befürchtungen der Anleger, dass sich die Schwierigkeiten des Büroplatzvermieters WeWork, des neuen Hauptmieters in dem Objekt Herzogterrassen, doch noch negativ auf die Vermietungssituation des Objekts auswirken könnten. Auch wenn das Unternehmen auf Nachfrage derartige Tendenzen verneine und sich überzeugt zeige, dass der Mietvertrag mit WeWork plangemäß erfüllt werde, könnte sich der Abbau der Godewind-Unterbewertung zumindest teilweise solange verzögern, bis diese Unsicherheit im Markt beseitigt sei.

