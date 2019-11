Die EU-Kommission wird künftig von einer deutschen Präsidentin geleitet. Aber mit Thierry Breton als mächtigem Kommissar könnte Paris die Wirtschaftspolitik entscheidend prägen.

Wie deutsch wird die künftige EU-Kommission? Mit Ursula von der Leyen wird eine Deutsche an der Spitze der Behörde stehen. Aber die Wirtschaftspolitik könnte künftig stark französisch geprägt sein. Vor allem wenn Thierry Breton seine Anhörung im Europäischen Parlament als Superkommissar für Binnenmarkt am Donnerstag übersteht, wird Paris in Wirtschaftsfragen auf EU-Ebene mehr nur als Akzente setzen.

Die erste Hürde hat der 64-Jährige am Dienstag genommen. Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments hat ihm mit einer sehr knappen Mehrheit attestiert, dass seine bisherige Tätigkeit und seine Vermögensverhältnisse nicht zu Interessenskonflikten führen werden. Davon muss er allerdings noch die Abgeordneten in den Ausschüssen überzeugen, die ihn am Donnerstag drei Stunden lang befragen werden.

Auch wenn Abgeordnete von Sozialdemokraten, Grünen und Linken Breton in der Anhörung hart rannehmen werden, ist es unwahrscheinlich, dass sie noch einmal einen französischen Kommissar-Kandidaten durchfallen lassen werden. Im Oktober hatte eine große Mehrheit die Europaabgeordnete Sylvie Goulard abgelehnt, was Frankreichs Präsident Emmanuel Macron überrascht und verärgert hatte.

Breton ist deshalb offensiv auf Europa-Abgeordnete zugegangen, um für sich zu werben. Er hat sich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...