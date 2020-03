Halle (ots) - Die großen Überschriften hat Ursula von der Leyen gesetzt. Die EU muss europäischer werden. Der Kampf gegen den Klimawandel duldet keinen Aufschub. Die weltweite Fluchtbewegung muss klug gemanagt werden. Der Text darunter ist noch nicht geschrieben. Solange der Krisenmodus in Brüssel der Normalzustand ist, wird das auch nicht geschehen. Von der Leyen muss verwalten, worauf sich die Mitgliedsstaaten einigen - oder nicht einigen, was in der Regel eher geschieht. Denn in der EU herrscht Uneinigkeit über so gut wie jedes Thema. Beim quälend langen Brexit sind die 27 Mitgliedsstaaten zwar zusammen geblieben und ließen sich nicht auseinander dividieren. Doch das scheint nur die Ausnahme gewesen zu sein, die die Regel bestätigt. Diese heißt: jeder für sich und im Zweifel gegen die anderen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4540681