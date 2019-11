Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Kraft Heinz von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 29 US-Dollar belassen. Die Abstufung folge auf die jüngste Stärke der Aktie hin, schrieb Analyst Jason English in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Ketchup-Herstellers deute auf anhaltend sinkende Gewinne hin./mf/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 20:35 / GMT

